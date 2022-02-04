В Красноярске завершают строительство нового корпуса онкологического диспансера за 1,7 миллиардов рублей

В Красноярске завершают строительство нового корпуса онкологического диспансера Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершается строительство нового здания онкологического диспансера. Это 10 этажное здание палатного корпуса на 324 койки, общая стоимость которого оставляет около 1,7 миллиардов рублей из бюджета края. Работы стартовали в начале 2020 года, должны были сдать в декабре 2021 года, но по некоторым причинам подрядчик не уложился в срок. За нарушение условий договора с ним будут разбираться.

- С учетом того, что в этом корпусе были добавлены дополнительные объемы, не предусмотренные проектом, у Управления капитального строительства и подрядчика возникли сложности, которые повлияли на сроки готовности объекта. Вместе с тем, есть и нарушения со стороны подрядной организации по ведению строительно-монтажных работ, сообщил заместитель председателя правительства края Алексей Подкорытов.

Министр здравоохранения Борис Немик отметил, что новый больничный корпус соответствует всем современным требованиям.