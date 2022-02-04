В Железногорске работница дома престарелых потратила с чужого счета 285 тысяч рублей

В Железногорске работница дома престарелых купила на деньги постоялицы кольцо и дорогую сумку. Фото: пресс-служба полиции

Работницу дома престарелых в городе Железногорске (теперь уже бывшую) обвиняют в том, что она обокрала свою подопечную, 80-летнюю постоялицу социального учреждения. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в дежурную часть обратился директор дома-интерната. Это было в середине октября 2021 года.

После заявления директора полицейские завели уголовное дело. Установлено, что доме-интернате постояльцы время от времени поручают сотрудникам купить им что-нибудь в магазине. Банковские карты находятся в сейфе, директор их выдает по просьбе пожилых людей, затем вместе с квитанциями на покупки убирает назад в сейф.

Однажды он заметил, что карта 80-летней женщины отсутствует. Направился в банк и сначала заблокировал карту, затем попросил выписку со счета. Выяснилось, что деньги уходили не по назначению. Подозреваемая призналась, что чужой картой расплачивалась за одежду, мебель, бытовую технику, продукты. Приобрела за счет бабушки дорогое кольцо и брендовую сумку. Один только комод, который у нее изъяли, потянул на 36 тысяч рублей. Всего сумма ущерба составила 285 тысяч.

В ходе следствия обвиняемая компенсировала всю сумму ущерба. Уголовное дело передали в суд, ей грозит до 6 лет лишения свободы.