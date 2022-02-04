В Туве энергетическая компания заплатила 2 миллиона рублей родителям ребенка, забравшегося в трансформатор Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве энергетическая компания заплатила 2 миллиона рублей компенсации семье мальчика, который пострадал от удара током на трансформаторной станции. Произошло это в сентябре 2020 года в селе Эржей Каа-Хемского района. Мальчишка, на тот момент ему было 9 лет, играл с друзьями. Через лазейку в ограждении пробрался на территорию повышенной опасности, открыл трансформатор. В результате он получил сильнейший ожог обеих рук и долгое время находился в больнице, затем на реабилитации.

Интересы ребенка и его семьи представляла прокуратура республики. В пресс-службе ведомства сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск, что одной из причин случившегося стало нарушение собственником технических норм и правил по ограничению доступа к подстанции. Первый же суд признал требования прокурора обоснованными, апелляция не помогла ответчику. Вся сумма, 2 миллиона рублей, уже выплачена.