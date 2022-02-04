Ачинская кассирша, подозреваемая в краже 23 миллионов рублей, не смогла выйти из СИЗО. Фото: соцсети

Подозреваемая в краже 23 миллионов рублей кассир из Ачинска Анна Григорьева планировала выйти из следственного изолятора, но не получилось. Напомним, что молодая женщина пропала в начале декабря при странных обстоятельствах. А вскоре стало известно, что вместе с ней из банка исчезла и огромная сумма денег – в рублях и валюте.

Все стрелки сходились на ней. Полиция отрабатывала все версии ии поисков. В том числе и такую: Анна прячется в городе, а мать ее покрывает. Оперативник, который пришел побеседовать с матерью, оказался тонким психологом, ему удалось донести мысль: лучше сдаться сейчас, чтобы не было хуже потом. И спустя несколько дней подозреваемая действительно пришла с повинной в полицию. Без денег.

16 декабря кассира арестовали на два месяца – до 7 февраля, однако защита подала апелляцию, называя пребывание в СИЗО слишком жесткой мерой пресечения. Просили выпустить под домашний арест. Но суд не удовлетворил это ходатайство. К тому же до конца срока осталось всего несколько дней. Далее станет видно, будет ли следствие настаивать на продлении ареста Григорьевой.