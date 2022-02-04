За сутки в Красноярском крае выявили 3 653 новых случая COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 4 февраля 2022 года в Красноярском крае зарегистрирован 200 291 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки – 3 653 случаев. Смотрим распределение по городам и районам – наибольшее количество случаев в Красноярске – 2115, затем по убыванию в Ачинске – 149, в Норильске – 111, Минусинске – 96, Канске – 86, Шарыпово – 81, по 61 заболевшему в Ачинском и Березовском районах.

Под медицинское наблюдение взято 9 959 контактных человек, сообщает региональный минездрав. Вместе с тем растет и количество выздоровевших: за минувшие сутки – 900 пациентов завершили свое лечение, а всего 172 015 человек. Снижается и количество летальных исходов от ковида и его последствий. За сутки скончались 11 человек. А с начала пандемии край потерял 9 534 человека.

Теперь что у нас в закрытых городах. В Железногорске ситуация не радует – там 587 новых случаев заболевания. А в Зеленогорске 332 новых заболевших.