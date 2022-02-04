Проект будущего аквапарка в Красноярске прошел госэкспертизу. Фото: инстаграм Сергея Еремина

Проект будущего аквапарка в Красноярске получил положительный результат главной государственный экспертизы. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил глава города Сергей Еремин. Как известно, возведение объекта пришлось отложить: инвестор вынужден был заказать корректировку уже готового проекта для того, чтобы оптимизировать затраты на строительство.

Пандемия доставила многим проблемы. В частности, в минувшем году резко возросли цены на строительные материалы и аттракционы. И затраты в первоначальном плане оказались просто огромными. Перед проектировщиками была поставлена задача снизить себестоимость работ, не снижая при этом качества.

- Повторюсь: изменение проекта не изменило планов построить в Красноярске один из самых крутых аквапарков за Уралом. Он станет водным оазисом, где можно будет отдыхать круглый год, - рассказал Сергей Еремин.

На месте будущего аквапарка полностью проложили тепловые сети. Энергетики заканчивают монтировать электросети – к марту все будет готово. И затем начнется строительство объекта.