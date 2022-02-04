В Красноярске ребенок погиб, скатившись со склона горы. Фото: прокуратура края и ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В Красноярске погиб 10-летний мальчик, он получил смертельную травму, катаясь с горы в Кировском районе города. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По факту трагедии завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в ведомстве, ЧП произошло еще 22 января. Мальчик вместе с отцом решили покататься со склона, который находится недалеко от их дома на улице Высокой. Отец отлучился к автомобилю, а сын в это время захотел спуститься в одиночку. Сел на ледянку. Но на скорости потерял равновесие, ударился головой и получил открытую черепно-мозговую травму. Больше недели врачи 20-й клинической больницы боролись за жизнь ребенка, но спасти не смогли. И 31 января информация поступила в следком.

В пресс-службе краевой прокуратуры добавили «КП», что взяли на особый контроль расследование этого уголовного дела. И показали фотографии роковой горки. Даже на снимках видно, насколько склон опасен. Администрация района, узнав о случившемся, постфактум засыпала его. В целом остаются вопросы и к родителю: власти не могут уследить за всеми горками на окраинах, хотя и должны. Но почему мужчина сам не подумал, насколько опасно такое развлечение.