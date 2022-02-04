В Красноярске мужчина пинал во дворе собаку и попал на видео. Стоп-кадр видео

Двор на улице 2-я Ботаническая, по нему ходит мужчина, на поводке – собака. Возможно, породистая, но это не играет сейчас никакой роли. Вместо того, чтобы спокойно прогуливаться, мужчина «воспитывает» животное – дергает поводок так, что собака подлетает на нем. Пинает ее, кричит. Животное то сжимается в комок, то пятится. Хозяин не унимается и продолжает бить ею прямо в нос носком ботинка. А когда посильнее пнул собаку в живот, она рявкнула один раз, но тут же замолчала.

Все это сняла очевидица olgadenisenco и выложила в своем «инстаграме». «Для чего заводить животное, чтобы потом над ним так издеваться? Хозяин избивает собаку на протяжении всей прогулки. Данное видео было снято по адресу Ботаническая 2-я, 2в. Хочется чтобы люди небыли равнодушны, если кто-то знает, либо видел данного хозяина, дайте информацию» - задается вопросом женщина.

В полиции города этот факт прокомментировали. Участковые на месте должны будут проверить все факту и установить обстоятельства. И если они подтвердятся, будет принято решение о наказании за жестокое обращение с животными.