Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 6:49

В Красноярске осудили 17-летнего мошенника, обманувшего мать без вести пропавшего Никиты Воронина

Житель Воронежа получил от нее 7,5 тысяч рублей
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Красноярске осудили 17-летнего мошенника, обманувшего мать без вести пропавшего Никиты Воронина. Фото: СК

В Красноярске осудили 17-летнего мошенника, обманувшего мать без вести пропавшего Никиты Воронина. Фото: СК

В Красноярске осудили 17-летнего мошенника, жителя Воронежа. Его вину доказать было несложно, в погоне за прибылью молодого человека не остановили ни сострадание, ни совесть, ни перспектива наказания. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, что в июне 2021 года в Козульском районе пропал 14-летний Никита Воронин. О его поисках писали социальные сети. Житель Воронежа решил воспользоваться этим и связался с матерью мальчика. Сообщил, что у него есть экстрасенсорные способности, он знает некие обряды, которые помогу найти Никиту. За свои услуги он попросил 7,5 тысяч рублей, которые женщина ему перевела.

Дальше – больше. Юный мошенник начал писать уже якобы от имени похитителя и требовать 30 тысяч рублей, после чего он вернет мальчика домой. И даже направил сообщение от имени пропавшего Никиты. Тогда мать почувствовала неладное и обратилась в полицию. Несостоявшемуся «экстрасенсу» придется провести 6 месяцев в воспитательной колонии.

Между тем поиски Никиты Воронина продолжаются.

0