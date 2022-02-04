В Красноярске осудили 17-летнего мошенника, обманувшего мать без вести пропавшего Никиты Воронина. Фото: СК

В Красноярске осудили 17-летнего мошенника, жителя Воронежа. Его вину доказать было несложно, в погоне за прибылью молодого человека не остановили ни сострадание, ни совесть, ни перспектива наказания. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Напомним, что в июне 2021 года в Козульском районе пропал 14-летний Никита Воронин. О его поисках писали социальные сети. Житель Воронежа решил воспользоваться этим и связался с матерью мальчика. Сообщил, что у него есть экстрасенсорные способности, он знает некие обряды, которые помогу найти Никиту. За свои услуги он попросил 7,5 тысяч рублей, которые женщина ему перевела.

Дальше – больше. Юный мошенник начал писать уже якобы от имени похитителя и требовать 30 тысяч рублей, после чего он вернет мальчика домой. И даже направил сообщение от имени пропавшего Никиты. Тогда мать почувствовала неладное и обратилась в полицию. Несостоявшемуся «экстрасенсу» придется провести 6 месяцев в воспитательной колонии.

Между тем поиски Никиты Воронина продолжаются.