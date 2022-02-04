ВТБ: рынок привлеченных средств вырастет в этом году в пределах 10%

По оценке ВТБ, российский рынок привлеченных средств с учетом счетов эскроу в 2021 году вырос примерно на 9%. Портфель привлеченных средств банка с учетом инвестиционных продуктов увеличился по итогам года на 22% – до 8,3 трлн рублей. В этом году рынок привлечения покажет прирост также на 9%, ВТБ планирует расти быстрее.

По итогам года объем классических пассивов физлиц ВТБ превысил 5 трлн рублей, увеличившись с начала года на 9%. Повышение интереса вкладчиков к срочным сбережениям во втором полугодии, вызванное ростом ставок, привело к увеличению портфеля депозитов на 17% – до 2,7 трлн рублей. Только за четвертый квартал он вырос на четверть. Средства на накопительных счетах остались на уровне начала года.

Наибольший рост продемонстрировали вложения розничных клиентов ВТБ в инвестиционные продукты: за год их объем увеличился на рекордные 33% и превысил 2,5 трлн рублей. Объем средств на эскроу-счетах удвоился, достигнув 565 млрд рублей.

«Резкое повышение ставок по вкладам во втором полугодии вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств. Однако интерес к инвестиционным инструментам не ослабел, и вложения в них снова обновили рекорд. В 2022 году эти тренды усилятся, причем объем инвестиций, которые уже стали одним из базовых инструментов сбережения для россиян, впервые сравняется с остатками на счетах», – комментирует заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ ПАО Анатолий Печатников.