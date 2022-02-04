ВТБ запускает автомобильный суперсервис

ВТБ первым из банков запускает онлайн-платформу для решения всех вопросов, связанных с приобретением и обслуживанием автомобиля. В 2022 году суперсервисом смогут воспользоваться порядка 6 млн клиентов.

Запуск суперсервиса «Мой авто» стал очередным шагом к созданию полноценного автомобильного маркетплейса для физических и юридических лиц. В настоящее время платформа доступна клиентам в ВТБ Онлайн в разделе «Услуги». Во втором квартале ее функционалом смогут воспользоваться и клиенты других банков.

После добавления транспортного средства из базы ГИБДД в «один клик» клиент сможет полностью обслуживать свою машину: оплачивать без комиссии штрафы, парковки, проезд по платным дорогам, налог, приобретать полис ОСАГО и КАСКО, не заполняя данные транспортного средства. На этой же площадке возможна продажа автомобиля через партнеров банка.

Чтобы приобрести автомобиль онлайн, необходимо самостоятельно выбрать ее марку и модель на витрине или оставить заявку на подбор через персонального автоконсьержа. Провести сделку пользователи смогут как за наличные средства, так и в кредит.

«Ежемесячно ВТБ Онлайн пользуются более 12 млн наших пользователей, при этом каждый второй из них – автовладелец, который регулярно оплачивает топливо, штрафы и совершает другие платежи. Создавая автомобильный суперсервис, мы хотели избавить пользователей от этих рутинных операций, предоставив весь комплекс необходимых услуг дистанционно и в «одном окне», – отметил заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ ПАО Анатолий Печатников.