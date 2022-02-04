Школа в Бородино получила грант от СУЭК на проект углубленного изучения английского языка

На уроках английского в СОШ №3 города Бородино. Фото предоставлено компанией

Средняя образовательная школа №3 города Бородино (Красноярский край) получила грант СУЭК Андрея Мельниченко на развитие групп углубленного изучения английского языка. Педагоги школы приняли участие в ежегодном конкурсе социально-предпринимательских проектов «Созидание», который проводят Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» и Автономная некоммерческая организация «Новые технологии развития», и одержали победу.

Школа английского языка «Teens & juniors» открылась в сентябре 2021 года на базе СОШ №3. Сначала здесь обучались дети из 1-х и 2-х классов, однако спустя несколько месяцев появился спрос со стороны ребят постарше – так открылась группа для пятиклассников. Мультфильмы, песни, физминутки, театральные сценки, и все это на английском языке – и педагоги, и сами школьники считают такую форму работы максимальной эффективной и интересной.

– Мне нравятся такие уроки, – говорит третьеклассница Ангелина Ермолаева. – Учитель общается с нами только на английском языке, мы тоже стараемся на английском отвечать, и так незаметно, играючи мы учимся!

Идея таких занимательных уроков для тех, кто хочет изучать английский язык углубленно, родилась у заместителя директора СОШ №3 Алены Темновой после обучения по программе «Школа социального предпринимательства». Программу также внедряет Фонд «СУЭК-РЕГИОНАМ» на территориях присутствия СУЭК для повышения предпринимательской активности населения, расширения спектра востребованных социальных услуг, а также в рамках содействия реализации национального приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Здорово, что нам предоставляется возможность проходить обучение по такой уникальной программе, как «Школа социального предпринимательства», – отмечает Алена Темнова. – Я, можно сказать, студент со стажем – учусь уже четвертый год. Программа дает очень глубокие знания, мы получаем колоссальный опыт. Это позволяет писать, успешно защищать, и, что особенно радует, получать финансовую поддержку на реализацию значимых для нашего города проектов.

Грантовые средства СУЭК будут направлены на развитие языковой школы – приобретение методической и художественной литературы на английском языке, настольных игр и наглядных пособий.

Добавим, что в шахтерских городах Красноярского края сегодня успешно реализуется несколько десятков проектов-победителей конкурса «Созидание» в таких сферах, как образование, медицина, детский спорт, продление активного долголетия людей старшего поколения.