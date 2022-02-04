Полиция Уяра отказалась заводить уголовное дело на красноярца за критику

Полиция Уяра отказалась возбуждать уголовное дело на красноярца за критику Фото: Мария ЛЕНЦ

Полиция Уяра отказалась заводить уголовное дело за критику. Точнее – за клевету, как это назвал мэр города. Правоохранители тщательно изучили вопрос со всех сторон и постановили: состава преступления нет. Напомним, что красноярец приехал на свою родину (он родом из Уяра) и с ребенком решил погулять.

Однако увиденное на городской площади его неприятно поразило: елка стоит в металлической трубе, странные лавочки, сомнительное благоустройство. Мужчина на эмоциях написал отзыв обо всем этом в социальных сетях. Он назвал Уяр дырой, а виды города – кринжовой картинкой. Также посоветовал горожанам не молчать о проблемах, а указывать на них властям и требовать у администрации отчеты о проделанной работе, в том числе и потраченных финансах.

Мэр Уяра посчитал критику обидной и написал заявление в полиции, требуя призвать критикана к ответу за то, что тот якобы обвинил его в воровстве бюджетных средств. Но, как мы уже сказали, состава преступления в этом не оказалось.