В Красноярске пьяный отец посадил двух детей и повез за сладостями. Стоп-кадр видео

Суд Октябрьского района Красноярска приговорил к 12 часам обязательных работ мужчину, которого остановили пьяным за рулем с несовершеннолетними пассажирами. Кроме того, на него завели уголовное дело. К такому финалу привезла поездка в магазин за сладостями.

Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГИБДД. Вечером 2 февраля внимание инспекторов ДПС привлек автомобиль «Тойота Корона». Остановили и увидели: в салоне двое мужчин и двое детей, 7 и 13 лет, младший не пристегнут ремнями безопасности. А сам водитель пьян. Прибор показал 0,7 мг/л.

Инспекторы выяснили, а это сейчас происходит за минуту, что в 2020 году 38-летний водитель уже был пойман подшофе. Тогда он встал в позу и наотрез отказался проходить алкотест. Но это, как известно, от наказания не спасает. Его тогда лишили прав на 19 месяцев. Получается, что на этот раз он не имел права садиться за руль. Тем не менее, прихватил приятеля, своих детей и поехал, как он выразился, всего лишь заправить машину и купить детям сладости.