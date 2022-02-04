В Минусинском районе пожарные тушат угольную базу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинском районе, в поселке Зеленый Бор минувшей ночью пожарным не до сна – пришлось тушить гараж с находившейся внутри техникой, а вместе с ними и административное здание. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило на телефон экстренной службы в 05:37 по местному времени.

На тот момент, когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделения, уже горела кровля гаража, также огонь охватил кровлю административного здания угольной базы. Предварительная площадь пожара составила 572 квадратных метров. Борьбу с огнем ведут 33 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека личного состава и 7 единиц техники. Также, спустя два часа после вызова, на место прибыл пожарный поезд из Абакана. Проблема в том, что вода подвозная, от ближайшего пожарного гидранта. Возникает вопрос: почему на предприятии в непосредственной близости к объектам нет своего гидранта?

Локализовали пожар в 8:34 часа, на полное погашение огня уйдет еще несколько часов.