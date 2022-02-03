ВТБ увеличивает срок действия карт до 7 лет

В рамках реализации ESG-стратегии ВТБ принял решение расширить срок действия выпускаемых пластиковых дебетовых карт до семи лет. Это позволит ежегодно экономить порядка 20 тонн пластика и минимизировать посещение офисов для их замены.

Семилетний срок действия устанавливается для дебетовых карт, которые клиенты ВТБ перевыпускают или выпускают впервые. Решение ВТБ актуально на фоне роста спроса на цифровые карты и увеличения доли токенизированных платежей. В 2021 году ВТБ выпустил для клиентов в 5 раз больше цифровых дебетовых и кредитных карт, чем в 2020 году. Уже четверть карт ВТБ используется для оплаты с помощью смартфонов и других мобильных устройств, а оборот по токенизированным картам банка за год вырос в 1,5 раза и превысил 700 млрд рублей.

«Сегодня уже четверть наших клиентов поддерживает тренд на осознанное потребление и оплачивает покупки и услуги с помощью Pay-сервисов, пользуясь цифровыми картами или сохраняя пластиковые как резервные. В этом году тренд на токенизацию платежей продолжится», – комментирует заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ ПАО Анатолий Печатников.

По оценке экспертов ВТБ, переход на семилетние дебетовые карты позволит банку с 2025 года существенно снизить углеродный след. Он сравним с использованием 1,5 тыс. баррелей нефти, перелетом 3,5 тыс. россиян из Москвы в Стамбул, 2,5 млн километров пробега бензинового автомобиля. Для его нейтрализации потребовалось бы ежегодно высаживать 250 га соснового леса.