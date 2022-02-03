В Красноярске продлили режим «черного неба» до 4 февраля

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В Красноярске вновь продлен режим «чёрного неба», действует он до 19 часов 4 февраля. Как сообщают в Среднесибирском УГМС, объявлены НМУ первой степени опасности.

Отметим, что специалисты проверили пробы воздуха в Красноярске в период действия режима «черного неба». Как сообщает краевой Роспотребнадзор, горожане дышат диоксидом и оксидом азота, а также взвешенными частицами.

Так, концентрация оксида азота превышена в 1,1-3,8 раз, диоксида азота – в 2,8-4,7 раз, оксида углерода – в 1,3-1,4 раза, взвешенных веществ РМ10 – 2,1-2,8 раз, взвешенных частиц РМ2,5 – 3,8-5,1 раз.