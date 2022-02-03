В Красноярске на Коммунальном мосту начали заделывать дорожные ямы

фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске рабочие приступили к сезону ямочного ремонта – первыми заделывают ямы на Коммунальном мосту. Как сообщают в мэрии, соответствующее поручение дал глава города Красноярска Сергей Ерёмин.

Технологии «литого асфальта» позволяют заделывать ямы во время минусовых температур. Всего запланировано подремонтировать дороги на 50 адресах. В их числе такие улицы как: Лесопильщиков, Грунтовая, Металлургов, Академгородок и другие. В первую очередь, техника отработает участки с наибольшей загруженностью

На Коммунальном мосту отремонтируют свыше 500 метров дорожного полотна, работы завершатся к 10 февраля. Затем специалисты начнут ремонт на других участках.

Ставить «латки» на дорогах по технологии «литого асфальта» планируется до апреля, если свои коррективы не внесет погода. После того, как в Красноярске установится теплая погода, ямочный ремонт продолжать выполнять традиционным способом.