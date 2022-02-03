В Красноярске уволили руководителя спортивной школы зимних видов спорта Наталью Жоголеву Фото: Мария ЛЕНЦ

3 февраля стало известно об увольнении директора «Спортивной школы олимпийского резерва по зимним видам спорта» Натальи Жоголевой. Приказ об увольнении подписан 31 января 2022 года.

Свои полномочия Жоголева окончательно сложит 7 февраля. С директором не стали продлевать трудовой договор. Имя претендента на кресло руководителя неизвестно.

Родители воспитанников школы составили обращение в защиту директора. По их словам, Жоголева проделала большой объем работы, и много сделала для воспитания молодых спортсменов.