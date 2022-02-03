Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 февраля 2022 3:52

В Красноярске настоятель храма освятил здание агентства по ГО ЧС и ПБ

Протоиерей Анатолий Обухов напутствовал руководство учреждений на добрые дела
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: Агентство ГО, ЧС и ПБ

Фото: Агентство ГО, ЧС и ПБ

В Красноярске освятили здание, в котором располагаются агентство ГО ЧС и ПБ по Красноярскому краю и «Центр ГО и ЧС» на улице Лесной. Как сообщает ведомство, водосвятный молебен на благословение доброго делания провел настоятель храма Святого Луки, протоиерей Анатолий Обухов.

Фото: Агентство ГО, ЧС и ПБ

Фото: Агентство ГО, ЧС и ПБ

Перед проведением церемонии, настоятель отдельно благословил руководство учреждений на совершение добрых дел.

Фото: Агентство ГО, ЧС и ПБ

Фото: Агентство ГО, ЧС и ПБ

Во время освящения, отец Анатолий окропил святой водой все помещения здания, а также иконы Казанской Божьей Матери и Неопалимая Купина. Также посоветовал сотрудникам разместить иконы Казанской Божьей матери в зале оперативного управления краевого учреждения «Центр ГО и ЧС Красноярского края».

0