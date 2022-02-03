У жителей Красноярского края массово перестали работать QR-коды о вакцинации после обновления «Госуслуг»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске массово перестали работать QR-коды о вакцинации после короновируса или о перенесенном ковиде. При попытке отсканировать QR-код выскакивает ошибка, окошко с данными загорается красным, а на экране мобильного появляется сообщение, что сертификат не найден. Ошибка начала выскакивать после обновления приложения «Госуслуги».

Неработающий QR-код Фото: Юлия КОВАЛЬ

Если же открывать сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании в самом приложении, то все работает корректно, не работает код со старых распечаток или скриншотов.

Сертификат, заново сохраненный с приложения "Госулуги" Фото: Юлия КОВАЛЬ

Чтобы не возникло проблем на входах в ТРЦ или другие места, где требуется QR-код, красноярцам рекомендуется заново скачать сертификат с приложения «Госуслуг» или сделать новый скриншот.