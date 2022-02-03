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Общество3 февраля 2022 2:22

У жителей Красноярского края массово перестали работать QR-коды о вакцинации после обновления «Госуслуг»

QR-коды о вакцинации против ковида или перенесенном короновирусе не считываются, появляется надпись "Сертификат не найден"
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске массово перестали работать QR-коды о вакцинации после короновируса или о перенесенном ковиде. При попытке отсканировать QR-код выскакивает ошибка, окошко с данными загорается красным, а на экране мобильного появляется сообщение, что сертификат не найден. Ошибка начала выскакивать после обновления приложения «Госуслуги».

Неработающий QR-код

Неработающий QR-код

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Если же открывать сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании в самом приложении, то все работает корректно, не работает код со старых распечаток или скриншотов.

Сертификат, заново сохраненный с приложения "Госулуги"

Сертификат, заново сохраненный с приложения "Госулуги"

Фото: Юлия КОВАЛЬ

Чтобы не возникло проблем на входах в ТРЦ или другие места, где требуется QR-код, красноярцам рекомендуется заново скачать сертификат с приложения «Госуслуг» или сделать новый скриншот.

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