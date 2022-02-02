Губернатор Красноярского края подарил многодетной семье сельскохозяйственную технику

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Глава региона сдержал обещание, данное в декабре минувшего года и 2 февраля подарил семье Назаренко из Емельяновского района новую сельскохозяйственную технику – пресс-подборщик и доильный аппарат.

Все началось еще 24 декабря прошлого года - Александру Уссу во время итоговой пресс-конференции рассказали о многодетной семье Назаренко из села Никольское, что в Емельяновском районе края. Фермеры мечтали о доильном аппарате и пресс-подборщике для ведения домашнего хозяйства. Журналисты попросили губернатора посодействовать большой семье, так как они воспитывают ребенка с инвалидностью. Глава региона обещал рассмотреть вопрос:

- У меня такие люди, энтузиасты, вызывают не просто уважение, а искреннее восхищение», – сказал тогда Александр Усс, и дал поручение изыскать средства, чтобы передать семье Назаренко необходимую в хозяйстве технику.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В семье Евгении и Петра Назаренко пятеро детей: 19-летяя Анастасия, 16-летняя Ирина, 8-летние близнецы Валерия и Варвара, а также 3-летний Захара, который и страдает серьезным заболеванием. Чтобы ухаживать за маленьким Захаром Евгении пришлось уйти с работы. На средства материнского капитала семья построила дом, который Петр продолжает обустраивать. А еще у них большое подсобное хозяйство: две коровы, лошадь, бык, свиньи. На этом они останавливаться не собираются - планируют завести кроликов и кур.

И вот Александр Усс лично приехал в гости к семье Назаренко в Емельяновский район, чтобы передать долгожданную технику. Губернатор отметил, что это подарок от аграриев края и выразил надежду, что аппараты помогут фермерам оптимизировать рабочие процессы в хозяйстве, чтобы оставить родителям больше времени на общение с детьми:

- Искренне вам говорю – приятно с вами познакомиться. Такие семьи, как ваша – гордость нашего края. Рад, что мы смогли помочь вам с техникой, теперь вы с доильным аппаратом и сможете увеличить поголовье скота, а подборщик наверняка станет хорошим помощником главе семейства и позволит проводить больше времени с семьей, - сказал губернатор Красноярского края.