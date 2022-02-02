В воздухе Красноярска почти в 5 раз превышена концентрация диоксида азота Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты проверили пробы воздуха в Красноярске в период действия режима «черного неба». Как сообщает краевой Роспотребнадзор, горожане дышат диоксидом и оксидом азота, а также взвешенными частицами.

Так, концентрация оксида азота превышена в 1,1-3,8 раз, диоксида азота – в 2,8-4,7 раз, оксида углерода – в 1,3-1,4 раза, взвешенных веществ РМ10 – 2,1-2,8 раз, взвешенных частиц РМ2,5 – 3,8-5,1 раз.

Экологи также зафиксировали превышения вредных веществ в Назарове и Минусинске, где так же действует режим НМУ.

В назаровском воздухе выявили превышение концентрации взвешенных частиц РМ2,5 – в 1,3 раза. В воздухе Минусинска – концентрации взвешенных веществ – в 1,8-3,1 раз, по оксиду углерода – в 1,6-1,8 раз.