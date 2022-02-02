В Шарыповском районе двух местных жителей заставили снести заборы у озера Большое Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шарыповском муниципальном округе два местных жителям из села Парная перегородили проход к озеру Большое двумя заборами. Инспекторы минэкологии Красноярского края обязали их снести конструкции.

О заборах в министерство сообщили жители. На месте инспекторы действительно видели заборы по береговой линии в 20 метрах от воды. Естественно, это незаконно.

- Материалы проверок инспекторы минэкологии края передали в суд Шарыповского муниципального округа. Суд доводы министерства поддержал и обязал граждан демонтировать заборы и обеспечить беспрепятственный доступ к озеру, - передают в пресс-службе минэкологии Красноярского края.