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Общество2 февраля 2022 8:00

В Красноярске за месяц дети до 15 лет спровоцировали 117 ДТП

Госавтоинспекторы призывают родителей поговорить с детьми о дорожной безопасности
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске за месяц дети до 15 лет спровоцировали 117 ДТП

В Красноярске за месяц дети до 15 лет спровоцировали 117 ДТП

Фото: Мария ЛЕНЦ

За январь 2021 года в Красноярске дети в возрасте до 15 лет спровоцировали 117 автомобильных аварий. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

Дорожные полицейские отмечают, что это цифра немаленькая, и каждая авария могла закончиться трагически. Однако о смертельных случаях не сообщается.

Автоинспекторы призывают родителей разъяснить детям правила дорожной безопасности, и личным примером продемонстрировать правильное поведение на дороге.

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