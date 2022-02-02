В Красноярске за месяц дети до 15 лет спровоцировали 117 ДТП Фото: Мария ЛЕНЦ

За январь 2021 года в Красноярске дети в возрасте до 15 лет спровоцировали 117 автомобильных аварий. Об этом сообщают в пресс-службе ГИБДД Красноярска.

Дорожные полицейские отмечают, что это цифра немаленькая, и каждая авария могла закончиться трагически. Однако о смертельных случаях не сообщается.

Автоинспекторы призывают родителей разъяснить детям правила дорожной безопасности, и личным примером продемонстрировать правильное поведение на дороге.