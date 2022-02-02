Департамент транспорта сохранит количество автобусов в часы пик Фото: Мария ЛЕНЦ

За последние 1,5 недели общее количество пассажиров общественного транспорта в будний день снизилось до 80%. При этом на линию продолжают выходить около 800 автобусов, трамваев и троллейбусов, что составляет более 90% от их обычного количества. Все перевозчики ориентированы на соблюдение минимальных интервалов движения.

«Мы ведем ежедневный анализ не только городского пассажиропотока, но и времени работы различных организаций и предприятий в разных районах. Студенты, школьники и часть сотрудников перешли на дистант. Несмотря на существенное снижение пассажиропотока, а на некоторых маршрутах это около 25%, мы приняли решение не снижать количество подвижного состава на линии, чтобы сохранить минимальные интервалы в часы пик. При увеличении пассажиропотока общее количество транспорта также будет увеличено», - сказал заместитель руководителя департамента транспорта Игорь Манченко.

Помимо этого, из-за сезона ОРВИ и сложной эпидемической ситуации 20% водителей и кондукторов находятся на больничном. По сравнению с январем прошлого года количество заболевших увеличилось в 2 раза. На всех пассажирских предприятиях действует усиленный контроль за состоянием здоровья сотрудников: медицинские осмотры проводятся дважды в день, вакцинацию прошли более 85 % сотрудников. При наличии симптомов или признаков заболевания экипажи не допускают к работе.