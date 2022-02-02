В Красноярске после встречи с приятелями пропала 28-летняя девушка

Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В Красноярске почти две недели разыскивают 28-летнюю Татьяну Амосову. Как «КП-Красноярск» рассказала руководитель волонтеров Оксана Василишина, девушка приехала в город из поселка Емельяново.

Татьяна вышла из дома на Новой, 21Б в Емельяново 20 января в 11 часов. На следующий день она позвонила родственникам и сказала, что находится с приятелями в Красноярске на улице Матросова, после чего перестала выходить на связь. Сообщается, что она имеет проблемы с алкоголем. Сейчас девушку разыскивают полицейские и волонтеры.

Приметы Татьяны: рост 164 см, зеленые глаза, светлые крашеные волосы, худощавое телосложение. Была одета в бежевые штаны, серебристо-серые угги, меховую сине-черную куртку и черную шапку. При себе сумка и ключи от квартиры. Особые приметы: шрам на макушке и животе.

Если о местонахождении Татьяны что-то известно, позвоните в емельяновскую полицию по номеру 8 (39133) 258-50, по телефону экстренных служб «112», либо волонтерам: 8-950-99-66-066.