В Красноярском крае обсудили предварительные итоги исполнения краевого и местных бюджетов за 2021 год

Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

В Красноярске министр финансов Владимир Бахарь провел селекторное совещание с главами муниципальных образований в режиме видео-конференц-связи. Как сообщает правительство региона, главными вопросами повестки стали предварительные итоги исполнения краевого и местных бюджетов за 2021 год и задачи на 2022 год.

В обсуждении приняли участие представители краевого Минфина, федеральных ведомств – Управления налоговой службы, Россреестра, ЦБ России, органов местного самоуправления, а также регионального центра повышения финансовой грамотности.

За год край достиг выдающихся финансовых результатов. Как отметил вице-премьер региона, прежде всего они заметны в части поступивших доходов.

По итогам 2021 года доходы краевой казны составили 395,8 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые – 333,3 млрд рублей, показав рост к утвержденным бюджетным параметрам более 30%.

В основном такой прирост обеспечен за счет дополнительных поступлений по налогу на прибыль организаций металлургической и нефтедобывающей отраслей. Бюджетный эффект получен от начала реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе в рамках КИП «Енисейская Сибирь» и «Восток Ойл», а также разовых платежей крупнейших налогоплательщиков. Кроме того, повышению налогового потенциала способствовало организованное в регионе межведомственное взаимодействие с налоговой службой, Росреестром, службой судебных приставов, органами исполнительной власти края и органами местного самоуправления.

Также в Красноярский край поступило около 60 млрд рублей из федерального бюджета. Большая часть денег была распределена на социальную поддержку граждан.

Расходы краевого бюджета в 2021 году составили 308,9 млрд рублей. В течение года в приоритете было финансирование отрасли здравоохранения, социальных обязательств, а также мероприятий национальных проектов.

По итогам 2021 года, с учетом существенного роста собственных доходов, Красноярский край третий год подряд исполнил краевой бюджет без дефицита, со снижением государственного долга на 14,1 млрд рублей и формированием остатков на начало года.

- Впервые в истории краевой бюджет исполнен с существенным превышением доходов над расходами. Это создает надежную основу для дальнейшего развития нашего региона. В настоящее время уже началась работа по подготовке весенней корректировки краевого бюджета. В соответствии с поручением Губернатора края среди основных направлений – повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, реализация инфраструктурных проектов, развитие транспортной и общественной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, обновление автотранспортного парка, благоустройство территорий, создание резервного фонда Красноярского края и ряд других важных для края задач, - подчеркнул министр финансов Владимир Бахарь.