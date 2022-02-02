С 1 февраля в Красноярске выросла плата за детский сад Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 февраля красноярским родителям придется больше платить за детский сад. Соответствующее постановление подписал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Так, за ребенка до трех лет в группе полного дня родителям придется выложить 1567 рублей вместо 1495. За малыша от 3 до 7 лет в группах от полного до круглосуточного пребывания 1850 рублей вместо 1765. За ребенка в группах кратковременного пребывания 554 рубля в месяц, год назад цена составляла 529 рублей.