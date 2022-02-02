Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 5:35

С 1 февраля в Красноярске выросла плата за детский сад

Указ подписал мэр Красноярска Сергей Еремин
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
С 1 февраля в Красноярске выросла плата за детский сад

С 1 февраля в Красноярске выросла плата за детский сад

Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 февраля красноярским родителям придется больше платить за детский сад. Соответствующее постановление подписал мэр Красноярска Сергей Еремин.

Так, за ребенка до трех лет в группе полного дня родителям придется выложить 1567 рублей вместо 1495. За малыша от 3 до 7 лет в группах от полного до круглосуточного пребывания 1850 рублей вместо 1765. За ребенка в группах кратковременного пребывания 554 рубля в месяц, год назад цена составляла 529 рублей.

0