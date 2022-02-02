В Ленинском районе Красноярска отключили холодную воду из-за коммунальной аварии Фото: Мария ЛЕНЦ

2 февраля в части Ленинского района Красноярска отключили холодную воду. Как сообщают в СГК, все из-за коммунальной аварии на водопроводе у дома на Коломенской, 23А.

Так, в связи с восстановительными работами, отключена холодная вода на Коломенской, 22, 23а, 26, на Астраханской – от дома 9 до 16, на Красноярском рабочем, 64, 64а, 66а, 68а, на проезде Северный, 14.

Подвоз воды запланирован на 14:00. Энергетики сообщают, что окончание ремонтных работ ожидается в 19:00 часов.