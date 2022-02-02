В Красноярске магазин «Мясничий» оштрафовали на 40 тысяч рублей за продажу просроченных продуктов Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты Роспотребнадзора проверили два магазина Мясничий на Мартынова и Новосибирской, и обнаружили в них просрочку. Как сообщают в ведомстве, на продажу были выставлены 25 упаковок продуктов с истекшим сроком годности.

Так, в магазинах продавались просроченные пюре картофельное фасованное с говядиной, макароны, пюре картофельное с сухариками и соус с говядиной. Всю продукцию изъяли из оборота.

- За выявленные нарушения должностные лица ООО торговый дом «Мясничий» привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 40 000 рублей, - передают в Роспотребнадзоре Красноярского края.