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Происшествия2 февраля 2022 3:44

Дело экс-директора «Центра реализации социальных проектов», обвиняемого в получении взяток, дошло до суда

На имущество бывшего чиновника наложен арест
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Дело экс-директора «Центра реализации социальных проектов», обвиняемого в получении взяток, дошло до суда

Дело экс-директора «Центра реализации социальных проектов», обвиняемого в получении взяток, дошло до суда

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске перед судом предстанет экс-руководитель «Центра реализации социальных проектов». Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, его обвиняют в получении взяток и легализации преступных доходов на 8,5 млн рублей.

С 2019 по 2020 год экс-чиновник получил от предпринимателя взятки в виде автомобиля «Lexus» за 7 миллионов рублей и топливной карты с ежедневным лимитом 250 литров, а также «Mercedes-Benz E 300» за 1,5 миллиона рублей. За эти «подарки» чиновник гарантировал заключение договоров без торгов. Всего за год с фирмой предпринимателя было заключено 13 договоров на 28,6 миллионов рублей.

- В последующем подсудимый и предприниматель продали автомобили, также они провели финансовые операции с целью придания правомерности владения указанными транспортными средствами, - передают в красноярской прокуратуре.

Так, имущество обвиняемого арестовано на сумму 7 миллионов рублей. Материалы уголовного дела переданы в суд.

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