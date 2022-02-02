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Происшествия2 февраля 2022 2:00

Под Красноярском трое приятелей украли оборудование для майнинга на 14,4 млн рублей

Полицейские завели уголовное дело
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Под Красноярском трое приятелей украли оборудование для майнинга на 14,4 млн рублей

Под Красноярском трое приятелей украли оборудование для майнинга на 14,4 млн рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Березовском районе Красноярска задержали трех мужчин, укравших оборудование для майнинга. Как сообщают полицейские, сумма ущерба составила 14 миллионов 480 тысяч рублей.

В полицию обратился 35-летний мужчина, который рассказал, что у него украли 14 единиц вычислительной техники для майнинга криптовалюты. Полицейские тут же взялись за раскрытие дела. Вскоре они установили автомобиль, на котором те передвигались, и задержали все подозреваемых. Ими оказались трое приятелей 33, 31 и 29 лет.

Как сообщают в МВД по Красноярскому краю, в отношении троих жителей региона заведено уголовное дело. Сейчас полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

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