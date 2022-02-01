Три поселка в Красноярском крае окутало дымом от горящей лесопилки. Фото: соцсети

В Красноярском крае жители трех поселков задыхаются от едкого дыма. Всему виной сжигание отходов на местной лесопилке. Прокуратура района проводит проверку.

Как стало известно, виновником происходящего является ООО «ТрансСервис». Компания занималась сжиганием отходов неподалеку от поселков Кетский и Омский, а также станции Большая Кеть.

Открытый огонь был потушен пожарными, однако отходы продолжают тлеть и дальше, осложняя жизнь людям.

Меры будут приняты в отношении арендатора земли и местных чиновников.