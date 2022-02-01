Красноярск приготовил для участников экономического форума КЭФ-ФЕСТ

В этом году Красноярск по традиции будет праздновать трехлетие Универсиады-2019 спортивными событиями. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский экономический форум в этом году пройдет 2-4 марта на территории Сибирского федерального университета. И традиционно помимо деловой программы организаторы готовят спортивную и культурную программу, причем, не только для гостей и участников КЭФ. Во многих событиях смогут поучаствовать все желающие.

В этом году спортивные, научные и развлекательные события пройдут в новом формате КЭФ-ФЕСТ на территории СФУ и объектов Универсиады-2019.

В частности, пройдут любительские матчи по баскетболу, футболу, волейболу и хоккею. На протяжении всех трех дней форума участники смогут пройти мини-турниры и пройти обучение на мастер-классах по бобслею, ski-кроссу, биатлону, сквошу, теннису, керлингу и шахматам.

В новом формате INDOOR состоится турнир по гольфу в крытом гольф-центре «Арена героев» на территории спортивного комплекса «Радуга».

Традиционный благотворительный забег «Добрая пятёрка», входящий в спортивную программу КЭФа с 2016 года, состоится на территории Деревни Универсиады – 2019 и спортивного комплекса «Радуга». В этом году все будет проходить по-новому, в формате эстафеты. Первый финишировавший на пять километрах забега передаст эстафету старта лыжникам. Лимит участников «Доброй пятерки» — 1000 бегунов и 200 лыжников. Вся сумма, собранная от регистрационных взносов будет переведена в благотворительный фонд.

В честь трехлетия Всемирных студенческих игр в Красноярске пройдут праздничные спортивные мероприятия с участием звезд российского спорта. На территории Деревни Универсиады пройдут открытые мастер-классы профессиональных спортсменов для всех желающих (фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, шорт-трек, керлинг), а также показательные выступления пройдут на площадке «Лёд» (каток и ледовый городок).

В крытых и обогреваемых фуд-кортах ресторанно-развлекательной локации «Пламя» гости могут ознакомиться с экспозицией, посвященной Универсиаде-2019, выпить согревающие напитки, отведать блюда сибирской кухни, приготовленные на открытом огне.

В творческом пространстве под открытым небом «Оранжерея» будут представлены арт-объекты, выполненные молодыми художниками и архитекторами.