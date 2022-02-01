Спортсмены Богучанской ГЭС заняли призовые места в серии турниров «Рождественский кубок»

Теннисисты-победители. Фото предоставлено компанией

Спортсмены Богучанской ГЭС стали призерами районных соревнований, которые организовало управление по культуре, спорту, туризму и молодежной политике Кежемского района и спортивные клубы Кодинска. В январе 2022 года состоялась серия городских и районных соревнований по различным видам спорта в командном и индивидуальном зачете под общим названием «Рождественский кубок». Спортсмены Богучанской ГЭС приняли активное участие во всех состоявшихся состязаниях и заняли в них призовые места. Из-за погодных условий большинство матчей прошли в спортивных залах.

Стартовали соревнования с шуточных состязаний по «хоккею в валенках». В этом виде спорта команды выходят на лед в составе «пять полевых игроков и вратарь», с клюшками для хоккея с мячом и в валенках вместо коньков. Победу в турнире одержали мужская и женская команды Богучанской ГЭС.

Программу соревнований продолжил теннисный турнир в командном и личном зачете. В соревнованиях мужчин старше 50 лет теннисисты Богучанской ГЭС заняли весь пьедестал: 1 место – инженер по обслуживанию ОПП Станислав Кочегаров, 2 место – водитель Рамис Абушахманов, 3 место – инженер линейных сооружений связи Владимир Владимиров; среди женщин бронзовым призером стала инженер Ирина Лунева. В командном зачете теннисисты БоГЭС стали лучшими в группе и третьими в итоговой таблице.

Цикл соревнований завершили матчи по стритболу (команды по четыре человека по правилам баскетбола), волейболу и по мини-футболу. Женская команда Богучанской ГЭС заняла в обоих турнирах второе место, мужская – 2 место в турнире по волейболу. В турнире по мини-футболу команда Богучанской ГЭС заняла третье место.