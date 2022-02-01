ВТБ и Yandex.Cloud разработали уникальный голос для финансового ассистента

ВТБ первым на рынке совместно с Yandex.Cloud представил собственный голос для навыка в Алисе. Ежемесячно с виртуальным ассистентом банка смогут поговорить и получить консультацию по финансовым вопросам до 45 млн пользователей Алисы. В 2022 году банк планирует запустить брендированный голос и в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

Пообщаться с голосовым ассистентом ВТБ в сервисах Яндекса могут не только клиенты банка, но и все пользователи. Чтобы активировать помощника достаточно сказать: «Алиса, запусти навык «Помощник ВТБ». Это можно сделать из приложения Яндекса на смартфоне или в умной колонке «Яндекс.Станция».

Пользователь может задать ассистенту любой вопрос, касающийся продуктов и услуг Банка ВТБ ПАО. Виртуальный помощник подскажет актуальные условия по ипотеке и другим кредитам, расскажет о начислении бонусов по карте, а также перечислит вклады или накопительные счета, по которым можно получить максимальный доход. Консультация с виртуальным ассистентом ВТБ через Алису конфиденциальна, при использовании помощника персональные данные клиента не запрашиваются.

Голос ассистента ВТБ будет знакомым для многих пользователей - он синтезирован на основе голоса российского актера Владимира Зайцева, который озвучивал персонажа Роберта Дауни-младшего в фильмах серий «Железный человек» и «Мстители». Для повышения качества обслуживания клиентов и разработки новых сценариев диалогов модель будет регулярно дополнительно обучаться.