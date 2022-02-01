В Хакасии сотрудники морга извинились перед родственниками умерших за перепутанные тела Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники морга хакасского города Черногорска извинились перед родственниками двух умерших женщин за неприятный инцидент, произошедший 21 января. Об этом сообщает 19rusinfo.ru со ссылкой на республиканский минздрав.

Напомним, что в одно время в Черногорске скончались две женщины с одинаковыми приметами. И когда дочь одной из покойных пришла в морг забирать тело, она сразу сказала: это не ее мать. Сотрудники учреждения пытались доказать, что она ошибается. Но дочь настояла на своем – и оказалась права. Выяснилось, что ее мать незадолго до этого уже забрала другая семья и похоронила. Пришлось раскапывать свежую могилу и перезахоранивать усопших.

Минздрав Хакасии провел служебную проверку, собрал объяснительные со всех сотрудников. И подтвердили: да, факт подмены имел место. Заведующая отделением и непосредственный исполнитель (санитар отделения) получили выговоры. В ведомстве подчеркнули, что это первый подобный инцидент в черногорском морге.