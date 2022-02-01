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Общество1 февраля 2022 9:11

Главная больница края приостановила плановую госпитализацию пациентов

Исключение – только для экстренных случаев
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Главная больница края приостановила плановую госпитализацию пациентов

Главная больница края приостановила плановую госпитализацию пациентов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская краевая больница приостанавливает плановую госпитализацию пациентов. Об этом сообщил главный врач ККБ Егор Корчагин в эфире телеканала «Енисей». Конкретно речь идет о тех, кому необходимо хирургическое вмешательство, но его можно будет отложить на более поздний срок, на полтора – два месяца. Например, имплантация суставов и операции на грыжах, желчных пузырях. Доктор пояснил, что это не экстренные операции, поскольку заболевания развивались годами.

Такое решение руководства больницы связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Но не потому, что все отделения решено отдать под ковидный госпиталь. А потому, что находящиеся здесь пациенты с ослабленным после операции иммунитетом могут стать легкой добычей «омикрона», который характеризуется большой контагиозностью.

Однако экстренную помощь оказывать продолжат. В том числе для больных с онкологией.

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