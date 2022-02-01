Главная больница края приостановила плановую госпитализацию пациентов Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская краевая больница приостанавливает плановую госпитализацию пациентов. Об этом сообщил главный врач ККБ Егор Корчагин в эфире телеканала «Енисей». Конкретно речь идет о тех, кому необходимо хирургическое вмешательство, но его можно будет отложить на более поздний срок, на полтора – два месяца. Например, имплантация суставов и операции на грыжах, желчных пузырях. Доктор пояснил, что это не экстренные операции, поскольку заболевания развивались годами.

Такое решение руководства больницы связано с ростом заболеваемости коронавирусом. Но не потому, что все отделения решено отдать под ковидный госпиталь. А потому, что находящиеся здесь пациенты с ослабленным после операции иммунитетом могут стать легкой добычей «омикрона», который характеризуется большой контагиозностью.

Однако экстренную помощь оказывать продолжат. В том числе для больных с онкологией.