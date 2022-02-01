Красноярские спасатели опубликовали список самых опасных дорог в регионе Фото: Мария ЛЕНЦ

МЧС Красноярского края опубликовало список самых опасных дорог в регионе. Всего в список попало 10 участков на загородных трассах.

Так, на трассе Р-255 в список попали следующие участки:

- в Боготольском районе (560-619 км);

- Ачинском (626-644 км);

- Козульском (654-680 км, 683 км, 691-695 км, 706 км, 712-714 км, 722-734 км);

- Емельяновском (796 - 799 км);

- Манском (871-897 км);

- Уярском (902-947 км);

- Нижнеингашском (1100-1117 км, 1117-1176 км).

На трассе Р-257 попали три дороги:

- в Балахтинском (128-129 км, 144-158 км, 166-167 км, 170-173 км.);

- Новоселовском (227-239 км, 425-431 км);

- Ермаковском (604 - 625 км, 625 – 689 км, 693 -701 км) районах.