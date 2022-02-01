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Здоровье1 февраля 2022 8:40

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 2 537 человек

Стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по состоянию на 1 февраля 2022
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 2 537 человек

В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 2 537 человек

Фото: Мария ЛЕНЦ

1 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 2 537 человек – это самой большой показатель с начала пандемии, умерло – 14. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 190 302 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 702 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 169 375 пациентов.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 14 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 469 пациентов. Госпитализирован 295 человек.

- Зарегистрировано 2 537 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 6 831 контактный человек взят под медицинское наблюдение, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

Фото: Роспотребнадзор Красноярск

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