В Красноярском крае за сутки коронавирусом заболели 2 537 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

1 февраля 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 2 537 человек – это самой большой показатель с начала пандемии, умерло – 14. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 190 302 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 702 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 169 375 пациентов.

Число летальных случаев от ковида снижается. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 14 человек. Общей сложности от болезни скончались 9 469 пациентов. Госпитализирован 295 человек.

- Зарегистрировано 2 537 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 6 831 контактный человек взят под медицинское наблюдение, - добавили в Роспотребнадзоре Красноярского края.