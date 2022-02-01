На севере Красноярского края погибли двое мужчин во время сварочно-монтажных работ

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В Эвенкийском районе на севере Красноярского края 31 января погибли двое мужчин во время сварочно-монтажных работ. Как сообщает Следственный комитет, рабочие ООО «СтройсервисСибирь» устанавливали площадку с перильными ограждениями на складе ГСМ.

Предварительно установлено, что погибшие двое погибших мужчин 42-х и 62-х лет работали на одном из эвенкийских месторождений – они устанавливали площадку с перильными ограждениями на складе ГСМ 31 января. Во время сварочных работ произошел отрыв крышки технической ёмкости объемом 50 кубических метров. Оба рабочих скончались на месте.

Следственный комитет проводит проверку на предмет нарушения правил охраны труда, повлекших гибель двух человек. Назначены все необходимые экспертизы.