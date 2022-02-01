2 февраля в Красноярском крае ожидается потепление до -9 градусов и гололед Фото: Мария ЛЕНЦ

2 февраля в Красноярске потеплеет до -9 градусов. Синоптики Среднесибирского УГМС рассказали, какой будет погода в Красноярске на 2 февраля 2022 года.

Так, в ночь на среду в Красноярске ожидается около -23 градусов, однако с рассветом начнется резкое потепление. Днем 2 февраля температура поднимется до -9 градусов. Сильного ветра не ожидается, порывы около 1-6 м/с.

Также днем синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. На автодорогах – гололед.