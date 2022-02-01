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Здоровье1 февраля 2022 7:17

В Красноярском крае эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом на 73,7%

По итогам прошедшей недели в Красноярском крае зарегистрировано 35 356 заболевших
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен на 73,7%. Как сообщает главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев, в среднем инфицируются около 5 тысяч ежедневно. Только за минувшую неделю в региона зафиксировано 35 356 заболевших ОРВИ и гриппом.

- Заболеваемость обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии и вирусов гриппа типа В, пишет в своем телеграмм-канале Дмитрий Горяев.

Напомним, что в Красноярском крае более 20 000 взрослых и 4 500 детей лечатся от коронавируса на дому, в больницах находятся около 2800 взрослых и 145 детей. Такие данные во время Президиума озвучил заместитель председателя Правительства региона Алексей Подкорытов.

Сейчас в регионе зафиксировано два штамма ковида – «дельта» и «омикрон». Во всех стационарах уже развернуто необходимое количество коек для тяжелых пациентов. Также создан запас реагентов и тест-систем. В больницах постоянно пополняется запас кислорода – его нехватка не зафиксирована ни в одном лечебном учреждении.

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