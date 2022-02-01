В поликлиниках и скорых Красноярска вводят новый порядок работы из-за коронавируса

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В Красноярске меняется порядок работы скорых и поликлиник из-за серьезной эпидемиологической ситуации с ковидом. Как сообщили в минздраве, изменения коснутся и выдачи больничных листков.

Теперь для получения больничного будет достаточно данных об осмотре только специалистом скорой помощи. Дополнительно идти к врачу или вызывать его на дом, чтобы получить лист нетрудоспособности, не нужно. Данные о пациенте бригада передаст в поликлинику, где больничный будет открыт тем днём, в который был осуществлен осмотр специалистом скорой медицинской помощи.

Также теперь при контакте с ковидом больничные будут открывать для тех пациентов, которые не вакцинировались или не переболели ковидом. Жителей будут изолировать на 7 дней, а далее уже смотреть по симптомам и самочувствию. Отдельного звонка и визита в поликлинику для оформления не требуется.

Сразу 2 детских учреждения временно переходят на работу в режиме инфекционных поликлиник. Поликлиники по следующим адресам: ул.Партизана железняка 9а (переходит в режим инфекционной поликлиники полностью), Солнечный бульвар,7 (переходит в режим инфекционной поликлиники наполовину). В данных учреждениях будут проводиться осмотры, выписка больничных, забор пцр-тестов для контактных пациентов и температурящих пациентов с признаками респираторно-вирусной инфекции.