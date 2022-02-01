Туристы из немецкого Вагхойзеля виртуально «гуляли» по Дивногорску в январе

МТС проанализировала популярность аудиогидов «Городские легенды» в Красноярске и Дивногорске и отметила рост интереса к маршрутам жителей других регионов. Так, если в августе прошлого года среди пользователей аудиогида по Красноярску доля жителей Москвы составила 40%, в ноябре – 90%, то в январе среди пользователей жителей столицы – 99%.

Среди пользователей аудиогида «Городские легенды Дивногорска» также растет число пользователей из других регионов и городов. Например, в ноябре среди тех, кто заинтересовался историей Дивногорска 57% - жители Красноярска, 10% - новосибирцы, 9% - туристы из Новокузнецка. В январе легендами города гидростроителей заинтересовались не только красноярцы (их доля увеличилась до 63%), но и новосибирцы (14%), жители Санкт-Петербурга и Краснодара (по 3%). 3% туристов – из города Вагхойзель (Германия).

Такое расширение географии проектов возможно, так как аудиогид «Городские легенды» МТС размещен на двух популярных туристических агрегаторах izi.travel и wegotrip не только на русском, но и на английском языках. Он также доступен по прямой ссылке на портал Izi.travel, ознакомиться с ним можно с компьютеров и любых мобильных устройств, имеющих доступ в интернет. Это позволяет виртуально «гулять» по Красноярску и Дивногорску из любой точки мира. Это особенно актуально в условиях ограничений в путешествиях, которые по-прежнему действуют из-за пандемии короновируса.

Народный аудиогид по историческому центру города был запущен летом 2019 года. Прослушав его, можно узнать, где в старом Красноярске собирались пробки из телег, кто обеспечил жителей сибирского города с суровым климатом свежими фруктами, какую забавную ошибку сделали авторы романтического памятника. Бесплатная экскурсия длится чуть более часа. Точка старта находится рядом с домом № 11 по ул. Каратанова (здесь установлена информационная табличка с QR-кодом, по которому можно скачать приложение с экскурсией).

Летом 2021 года был также запущен первый народный аудиогид по Дивногорску, благодаря которому гости и жители города могут больше узнать об его истории, природе и культуре. Виртуальный путеводитель от МТС представляет собой пешую онлайн-экскурсию по центральной части Дивногорска. Рядом с входом в Туристско-информационный центр на набережной размещен баннер с маршрутом гида, короткой инструкцией и QR-кодом. Наведя смартфон на QR-код и скачав «карманный гид», жители и гости города смогут больше узнать об истории Дивногорска.