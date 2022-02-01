В Красноярске 257 человек нарушили масочный режим за январь 2022 года

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 257 человек нарушили масочный режим в январе 2022 года. Как сообщают в администрации, нарушителям грозит штраф до 30 000 рублей. Юридическим лицам – до 300 000 рублей.

Специалисты провели инспекцию 1678 объектов, из них 1332 объекта торговли, 45 предприятий общественного питания и 301 остановочный пункт. Нарушения выявили на 311. Участники рейдов провели около 1500 бесед с горожанами, составили 257 протоколов.

Также в течение января специалисты администрации города провели 34 проверки в ТРЦ. Они контролировали действия охранников при предъявлении QR-кодов посетителями.