В Красноярске врачи клиники пластической хирургии оперировали без лицензии

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В Красноярске врачи одной из клиник пластической хирургии оперировали пациентов без лицензии. Как сообщает прокуратура, также в медучреждении были найдены лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшими сроками годности.

Оказалось, что специалисты оперировали пациентов и проводили другие вмешательства, требующие пребывания в круглосуточном стационаре, чего им делать было категорически запрещено. Лицензия на оказание медицинских услуг у них была, но разрешения на операции с госпитализацией – отсутствовала.

Во время проверки, также в клинике были найдены просроченные лекарства и медицинские изделия. Использовались ли они по назначению или просто хранились – неизвестно.

Руководству медучреждения прокуратура внесла представление, также были заведены административные дела по статьям: «осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» и «нарушение установленных правил в сфере обращения медицинских изделий».

Также прокуратура обратилась в суд, чтобы запретить медучреждению проводить операции и прочие услуги, которые требуют пребывания в круглосуточном стационаре.