Красноярский реаниматолог показал огромные очереди в поликлиниках из-за коронавируса

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский врач-реаниматолог Владимир Хиновкер показал длиннющую очередь пациентов с симптомами ОРВИ в одной из поликлиник города. Видео он опубликовал в своем инстаграме.

На кадрах – большое количество пациентов, собравшихся на лестнице в длинную очередь. Приходится пройти несколько пролетов, чтобы обнаружить конец. Врач отмечает, что дозвониться до поликлиники практически невозможно, из-за этого людям приходится идти в больницу, чтобы открыть себе больничный лист.

-Пока все так, как мы и предполагали. Омикрон пришел, заболеваемость дикая, первичное звено страдает. Как и во всем мире, поликлиники и семейные врачи стонут — количество пациентов возросло кратно, а врачей больше не стало, — подчеркивает Владимир Хиновкер.

При этом реаниматолог сообщает, что основная нагрузка ложится на сотрудников амбулаторного звена – очереди из скорых, к счастью, пока не выстраиваются. Но приемный покой также заполнен пациентами.