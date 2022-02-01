В Красноярске с 1 февраля подорожал проезд в общественном транспорте на 6 рублей

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске с 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте выросла на 6 рублей. Теперь поездка в автобусе обойдется пассажирам в 32 рубля, а в троллейбусе и трамвае – 28 рублей. Постановление об увеличении цены проезда подписал глава города Сергей Еремин.

Напомним, что неделю назад региональное министерство тарифов сообщило, что пошло навстречу пассажирским автоперевозчикам. Правда, не в полном объеме. Предприниматели предлагали варианты увеличения стоимости проезда от 37 до 50 рублей, но им разрешили поднять до 32.

Добавим, что это было неизбежно, ведь за последние три года заметно выросла стоимость ГСМ и запасных частей. Предпринимателям необходимо повышать зарплату работникам, чтоб избежать кадровых проблем и сбоев графика маршрутов. Сегодня в городе около сотни автобусов не выходит на линию по причине отсутствия водителей.